شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف سجل معاملات Google Pay على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Pay أحد حلول الدفع الشائعة في العالم والتي تلبي احتياجات ملايين الأشخاص، حيث يوفر نظام الدفع القائم على UPI عمليات دفع بدون تلامس أو عناء، ومع ذلك، فإنه يأتي أيضًا مع تكلفة الخصوصية، حيث يقوم Google Pay بتخزين سجل معاملاتك، ولكن تمنحك الشركة أيضًا خيارًا لحذف سجل معاملات Google Pay الخاصة بك دون الكثير من المتاعب.

كيفية حذف سجل معاملات Google Pay:

الخطوة 1: افتح تطبيق Google Pay على هاتفك الذكي واضغط على قسم الملف الشخصي.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل، واضغط فوق الإعدادات، ثم انتقل إلى خيار الخصوصية والأمان.

الخطوة 3: اضغط على خيار البيانات والتخصيص واضغط على رابط حساب جوجل الذي سينقلك إلى صفحة حسابات جوجل.

الخطوة 4: الآن، انتقل إلى المدفوعات والاشتراكات > معلومات الدفع واضغط على إدارة الخبرة.

الخطوة 5: ضمن معاملات وأنشطة الدفع، ستجد قائمة معاملات Google Pay.

الخطوة 6: يمكنك حذف سجل معاملات Google Pay الفردية من خلال الضغط على الزر المتقاطع بجوار المعاملة.

الخطوة 7: يمكن أيضًا حذف سجل المعاملات بشكل مجمّع، ستجد فوق المعاملة مباشرةً خيار الحذف.

الخطوة 8: حدد الإطار الزمني المطلوب، وسيتم حذف البيانات من تطبيق Google Pay الخاص بك.