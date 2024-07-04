شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش صواريخ وعربيات كهربائية.. تعرف على الوجه الآخر لاستثمارات أيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر إيلون ماسك ببناء السيارات والصواريخ، لكنه في الواقع رجل يصنع العديد من المنتجات، بما في ذلك التيكيلا وألواح ركوب الأمواج وقاذفات اللهب، حيث كانت أحدث ابتكارات "ماسك"؟ زجاجة على شكل صاعقة من Tesla Mezcal والتي ستكلفك 450 دولارًا.

وتحت قيادة " ماسك "، باعت شركات SpaceX و Tesla و The Boring Company عددًا من المنتجات الغريبة، والتي غالبًا ما تستلهم الاسم أو التصميم من مركبات Tesla أو صواريخ SpaceX.

ولعل الأكثر شهرة هو "شورت تسلا القصير " المصنوع من الساتان الأحمر، المصمم للسخرية من البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أسهمه، و"Not-A-Flamethrower" من شركة Boring Company، وغالبًا ما يتم بيع المنتجات - التي يتوفر بعضها في إصدارات محدودة - وتتطلب أسعار إعادة بيع مرتفعة للغاية.



فيما يلي نظرة على بعض أغرب المنتجات التي باعها Musk حتى الآن: فيما يلي نظرة على بعض أغرب المنتجات التي باعها Musk حتى الآن: بدلة رائد فضاء: بالنسبة للأطفال، يبيع Musk هذه القطعة التي تحمل شعار SpaceX على كتفها، وتباع نيسيي SpaceX مقابل 45 دولارًا، وتأتي ملابس SpaceX بأحجام حديثي الولادة حتى 5T، وتبلغ تكلفتها 45 دولارًا.





سيارة صغيرة للأطفال سيارة صغيرة للأطفال باعت شركة تسلا سيارات صغيرة تعمل بالبطاريات للأطفال مقابل 600 دولار، حتى أن شركة Tesla باعت "My First Model Y" للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.

ويمكن أن يصل طراز Tesla's Model S المخصص للأطفال إلى سرعات قصوى تبلغ 6 ميل في الساعة ويأتي مزودًا بنظام صوت MP3 ومصابيح أمامية وبوق.

كما باعت الشركة سيارة تيسلا للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف وأربع سنوات، تسمى "My First Model Y".





قازفات اللهب قازفات اللهب باعت شركة Boring، التي تبني أنفاق النقل تحت الأرض، 20 ألف قاذفة لهب محدودة الإصدار مقابل 500 دولار لكل منها في فبراير 2018، لكن الإيرادات السريعة البالغة 10 ملايين دولار تسببت في مشاكل قانونية، حيث ظهرت الآلات في عمليات مصادرة الأسلحة ومداهمات المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت الشركة عليها اسم "Not-A-Flamethrower" لتجاوز القوانين الأجنبية وحظر الشحن على قاذفات اللهب، كما أخبر ماسك جو روغان في عام 2018، وقال " ماسك " في بث صوتي لروجان: "إنه أمر خطير، إنه خطأ، لا تشتريه ومع ذلك، اشتراه الناس لم أستطع إيقافهم".

شورت تسلا قال ماسك إنه عندما تم طرح شورت تسلا القصير المصنوع من الساتان الأحمر مع طباعة "S3XY" على الظهر للبيع، انهارت شركة السيارات في غضون دقائق، حيث أن الشورت عبارة عن تلاعب بكلمة "مثير" وإشارة إلى سيارات Tesla Model S وModel 3 وModel X وModel Y.

وكان سعر الشورت 69.420 دولارًا على موقع تيسلا الإلكتروني، في إشارة إلى إحدى نكات ماسك المفضلة والماريجوانا، ويشير "S3XY" إلى سيارات Tesla Model S وModel 3 وModel X وModel Y، في حين أن الشورتات يمكن أن تكون إشارة ساخرة إلى البائعين على المكشوف الذين يراهنون ضد أسهم Tesla.

لوح ركوب الأمواج تسلا عرضت شركة تسلا لفترة وجيزة 200 لوح ركوب الأمواج للبيع بسعر 1500 دولار لكل منها، ويتم إعادة بيع ألواح التزلج على الماء من شركة Tesla، ذات العرض المحدود، بأسعار أعلى بكثير عبر الإنترنت، وقد عرض 200 قطعة منها فقط للبيع، وسرعان ما أصبحت قطعة لهواة الجمع، حيث ارتفعت أسعارها إلى عنان السماء على مواقع إعادة البيع مثل موقع eBay.

وتم طلاء ألواح ركوب الأمواج المصنوعة من ألياف الكربون باللونين الأحمر والأسود بنفس الدهانات اللامعة وغير اللامعة المستخدمة في سيارات تسلا.

نموذج Starship بعد إلغاء المحاولة الأولى لشركة SpaceX لإطلاق صاروخ Starship في أبريل 2023، غرد Musk حول قيام الشركة ببيع شعلة جديدة على شكل Starship، وقد أعلنت شركة SpaceX عن نموذج بمقياس 1:200 لصاروخها Starship.

وتم بيع مركبة Starship Torch بقيمة 175 دولارًا، وكان من المفترض أن يبدأ شحنها في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لموقع SpaceX الإلكتروني، ولكن يبدو أنها تأخرت، وتم تسميته على اسم الصاروخ ستارشيب

عطر Burnt Hair قام " ماسك " ببيع عطر يسمى "Burnt Hair" بسعر 100 دولار للزجاجة، وباعت شركة Boring Company أكثر من 10.000 زجاجة من عطرها "Burnt Hair"، وفقًا لإيلون ماسك، ففي عام 2022، أصدر ماسك عطرًا من خلال شركة The Boring Company، والذي وصفه بأنه "أفضل عطر على وجه الأرض".

تبلغ تكلفة العطر 100 دولار للزجاجة، ويوصف بأنه "جوهر الرغبة البغيضة"، وقال " ماسك " إنه باع أكثر من 10000 زجاجة من عطر "Burnt Hair" - وهو ما سيترجم إلى مبيعات بقيمة مليون دولار - خلال الساعات الست الأولى من إدراج المنتج.

منزل للحيوانات الأليفة: وبالنسبة لحيواناتك الأليفة، ماذا عن سرير القطط المستوحى من Cybertruck، ففي أغسطس 2023، بدأت تسلا في بيع "عش القطط المموج متعدد الوظائف" حصريًا في الصين.

سرير القطط مصنوع من الورق المقوى ذو شكل زاوي مستوحى من تصميم Cybertruck، شاحنة البيك أب الكهربائية من Tesla.

شاحنة للأطفال وفي عام 2023 أيضًا، بدأت Tesla في بيع Cybertruck للأطفال مقابل 1500 دولار، إنه غير متوفر حاليًا ولكنه مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا ويتسع لشخصين بشكل مريح، وتحتوي على مصابيح أمامية وخلفية LED، وتتميز بمدى يصل إلى 12 ميلاً، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 10 أميال في الساعة.

سيبرتراك للأطفال