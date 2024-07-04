شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تستحدث منظومة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة روس كوسموس الروسية أنها تعمل على مشروع لاستحداث منظومة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وذكرت الوكالة - في بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، أن شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لنا تعاونت مع مؤسسة لافوتشكين الروسية، لاستحداث منظومة جديدة تسمى (أوتو جراف)، وستضم هذه المنظومة 72 قمرا صناعيا من نوع (بيكسيل - في).



وأضاف البيان "إن أقمار (بيكسيل - في) الصناعية الصغيرة ستكون الأساس لعمل المنظومة الجديدة، وستوفر إمكانية مراقبة منشآت البنية التحتية الموجودة على الأرض بدقة عالية جدا".



وأشارت روس كوسموس إلى أن الاستقبال الأولي لبيانات أقمار (بيكسيل - في) سيتم في مراكز (ايتريس) الأرضية التي تتوزع في العديد من مناطق الاتحاد الروسي، وسترسل هذه البيانات إلى مركز (آر كيه إس) العلمي الموجود في موسكو، لتتم هناك عمليات معالجتها وأرشفتها وتنظيمها قبل أن ترسل إلى الهيئات والمؤسسات المستفيدة منها.



من جانبه، قال كبير المصممين في مشروع منظومة (أوتوجراف) الجديدة، إيلشات جوبايدولين "إن أول قمرين من أقمار المنظومة الجديدة سيركبان على منصات أقمار (كارات 200) التي تطورها مؤسسة (لافوتشكين)، التي أثبتت جدارتها في العمل في الفضاء، وستركب باقي أقمار المنظومة على منصات جديدة كليا".