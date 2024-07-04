شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تنهى استخدام الحكومة للأقراص المرنة فى كافة أنظمتها والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الحكومة اليابانية أخيراً في القضاء على استخدام الأقراص المرنة "فلوبي ديسك" في كافة أنظمتها، بعد مرور عقدين من الزمن على ذروة استخدام الأقراص المرنة، لتحقق بذلك إنجازاً طال انتظاره في إطار حملة لتحديث البيروقراطية.

وبحلول منتصف الشهر الماضي، ألغت الوكالة الرقمية جميع اللوائح التي تحكم استخدامها والبالغ عددها 1034، باستثناء قيد بيئي واحد يتعلق بإعادة تدوير المركبات.

"لقد انتصرنا في الحرب على الأقراص المرنة في 28 يونيو!" وقال وزير الرقمية تارو كونو، الذي تحدث بصوت عالٍ عن القضاء على أجهزة الفاكس وغيرها من التقنيات التناظرية في الحكومة" وفقا لما نقلته رويترز.

تم إنشاء الوكالة الرقمية خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021، عندما كشف التدافع لنشر الاختبارات والتطعيم على مستوى البلاد أن الحكومة لا تزال تعتمد على الملفات الورقية والتكنولوجيا القديمة.

ومع ذلك، واجهت جهود الرقمنة في اليابان العديد من العقبات، فشل تطبيق تتبع جهات الاتصال أثناء الوباء، وكان اعتماد بطاقة الهوية الرقمية My Number التابعة للحكومة أبطأ مما كان متوقعًا، وسط حوادث مؤسفة متكررة في البيانات.



