شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. وصول أول مركبة فضائية لناسا على سطح كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة Mars Pathfinder التابعة لناسا إلى المريخ وبدأت في نقل الصور من سطح الكوكب الأحمر في مثل هذا اليوم 4 يوليو من عام 1997، حيث كانت المركبة المتجولة، المسماة سوجورنر، أول مركبة تهبط بنجاح على المريخ، التي هبطت برفقة مركبة هبوط تُسمى الآن محطة كارل ساجان التذكارية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، استخدمت المهمة نظام هبوط مبتكرًا للهبوط على السطح، حيث غطت ناسا المركبة بوسائد هوائية لتخفيف التأثير بعد أن أبطأت المظلة الهبوط.

هبطت المركبة في منطقة على المريخ تسمى آريس فاليس، وهو سهل فيضاني قديم اختارته وكالة ناسا لأنه كان آمنًا نسبيًا ولكن لا يزال به الكثير من الصخور التي يتعين دراستها.

بينما التقطت مركبة الهبوط Mars Pathfinder صورًا لسماء المريخ وجمعت بيانات الأرصاد الجوية، درست المركبة الجوالة سوجورنر صخور المريخ وتربته باستخدام كاميراته الثلاث ومطياف ألفا بروتون للأشعة السينية، مما سمح لها بتحليل التركيب الكيميائي للعينات من السطح.

وجدير بالذكر أنه في عام 2015، ظهرت Mars Pathfinder في فيلم الخيال العلمي الناجح "The Martian"، عندما استعادها رائد الفضاء العالق مارك واتني "مات ديمون"، واستخدمها لاستعادة الاتصالات مع الأرض.