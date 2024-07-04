شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج مسرعة الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.