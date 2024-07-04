شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة الألعاب الافتراضية Roll20 تتعرض لاختراق خطير للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت منصة الألعاب الافتراضية الشهيرة Roll20 لخرق أمني خطير، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى المستخدمين.

وحذرت رسالة البريد الإلكترونى المستخدمين من أن بياناتهم الشخصية ربما تكون قد تم الكشف عنها، بما في ذلك "الاسم الأول والأخير، وعنوان البريد الإلكتروني، وآخر عنوان IP معروف، وآخر أربعة أرقام" من بطاقات الائتمان.

ومع ذلك، لم يكشف الاختراق عن كلمات المرور أو المعلومات المالية الكاملة، ولذا فهذا أمر جيد.

واكتشفت الشركة "وصولاً غير مصرح به" إلى حساب إداري الأسبوع الماضي، وقد قام على الفور بحظر الحساب المتأثر، ولكن هذا الحساب تحديدًا كان لديه حق الوصول إلى المعلومات الشخصية المذكورة أعلاه.

ولا تعرف شركة Roll20 ما إذا كان أي شخص قد استخدم هذا الاختراق بالفعل لجمع البيانات، قائلة إنه "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن معلوماتك الشخصية قد تم إساءة استخدامها" وأنها تقوم بإخطار المستخدمين "من باب الحذر الشديد".

وتواصلت Engadget مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الجدول الزمني والتأثير المحتمل، وسنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نسمع المزيد ، وقال رايلي داتون، مؤسس Roll20، لـ Wargamer: "نأسف حقًا لوقوع هذا الحادث أمام أعيننا".

ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين كانوا يطلبون من الشركة تنفيذ المصادقة الثنائية (2FA) لسنوات، ولكن دون جدوى ، وقد تعرضت لخرق مماثل للبيانات في عام 2018 مما أثر على أربعة ملايين مستخدم ، وربما حان الوقت لشركة Roll20 لتحسين إحصائيات الكاريزما الخاصة بها والتعامل مع مزود خدمة المصادقة الثنائية، من أجل مصلحة العالم.