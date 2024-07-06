شكرا لقرائتكم خبر عن حسب عمر الأطفال.. ما الوقت المسموح لاستخدام الشاشات؟ والان نبدء بالتفاصيل

استخدام الشاشات

الدمام - شريف احمد - ينمو الأطفال في عالم محاط بوسائل إعلامية مختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.حسب وزارة الصحة، قد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى، والمميزات، والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون التقدم السريع مثمرًا ومفيدًا لأجيال المستقبل، إلا أنه قد يثير القلق أحياناً؛ لذا يجب فهم تأثير وسائل الإعلام في حياة الأطفال قدر الإمكان.

يعد الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية) حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كالتالي:

