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شكرا لقرائتكم خبر عن حسب عمر الأطفال.. ما الوقت المسموح لاستخدام الشاشات؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينمو الأطفال في عالم محاط بوسائل إعلامية مختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.
حسب وزارة الصحة، قد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى، والمميزات، والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.
يعد الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية) حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كالتالي:
حسب وزارة الصحة، قد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى، والمميزات، والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.
استخدام الشاشاتوعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون التقدم السريع مثمرًا ومفيدًا لأجيال المستقبل، إلا أنه قد يثير القلق أحياناً؛ لذا يجب فهم تأثير وسائل الإعلام في حياة الأطفال قدر الإمكان.
يعد الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية) حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كالتالي:
|الرضع حتى 18 شهرًا
|يجب ألا يكون هنالك وقت للجلوس أمام الشاشة
|من18 لـ23 شهرا
|بعض الوقت مع الوالدين
|ما قبل المدرسة
|لا يزيد عن ساعة يوميا
|من 5 لـ18 سنة
|وقت لا يتجاوز ساعتين يوميا