شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطور HomePod بشاشة لمسية مدعومة بـ Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل على تطوير منتج جديد – وهو ملحق منزلي سيتم تشغيله على إصدار برنامج tvOS، وفقًا للتقرير، ويقال إنها نسخة تعمل باللمس من HomePod مع شاشات وكاميرات، وهي نسخة ترددت شائعات منذ فترة طويلة أنها قيد التطوير.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة Apple Intelligence – مجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بصانع ايفون والتي قدمتها في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2024 في 10 يونيو.

هوم بود جديد

في تقرير، كشفت MacRumors أنها اكتشفت رمزًا في الواجهة الخلفية لشركة أبل يشير إلى فئة معرف جديدة "HomeAccessory17,1"، والتي من المتوقع أن تكون HomePod مع شاشة تعمل باللمس، يشير هذا إلى أن الجهاز قد يتم تشغيله بواسطة شريحة A18 – وهي نفس شريحة SoC التي يُشاع أيضًا أنها تعمل على تشغيل تشكيلة ايفون 16 القادمة بالكامل.

وبفضل هذه الشريحة، قد يحصل الجهاز على ميزات Apple Intelligence، ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يعمل هذا "الملحق المنزلي" على إصدار مختلف من نظام تشغيل tvOS، وهو نظام تشغيل Apple TV، ويمكن تسمية نظام التشغيل الجديد باسم homeOS، والذي قيل سابقًا أنه تم اكتشاف مرجعه في الإصدار التجريبي من tvOS 17.4 الذي تم إصداره في يناير.

يعتمد هذا التطور على توقعات محلل TF Securities International Ming-Chi Kuo، الذي اقترح أن شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو قد تطلق جهاز HomePod بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات في عام 2024.

وقد تم افتراضه للتنافس ضد أجهزة مثل Amazon Echo عرض وNest Hub من Google، وفي ذلك الوقت، قال كو إن Tianma ستكون المورد الوحيد لجهاز HomePod المزعوم. بينما كان من المتوقع أن يتم إصداره في النصف الأول من عام 2024، لم تصدر شركة Apple أي جهاز مماثل حتى الآن.

ومع ذلك، لا يزال هناك حدثان لشركة Apple تم التخطيط لهما هذا العام، ومن المحتمل أن يتم إطلاق HomePod بشاشة تعمل باللمس هذا العام.