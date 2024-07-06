شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز هواتف Pixel 9 المقبلة بميزة جديدة فى بصمة الإصبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـ Android Authority، أن سلسلة Pixel 9 القادمة من جوجل ستحتوي على ماسح بصمات أصابع بالموجات فوق الصوتية أسرع وأكثر موثوقية ، وسيحل محل مستشعر بصمات الأصابع البصري الموجود أسفل الشاشة والذي قدمته Google على Pixel 6 بالتكنولوجيا الأحدث القادرة على قراءة بصمات الأصابع الرطبة أو الزيتية.

وقد يعالج هذا التبديل أيضًا بعض المشكلات المنتشرة التي واجهها المستخدمون عند محاولة إلغاء قفل أجهزة Pixel الخاصة بهم، حيث يقول بعض الأشخاص إن مستويات الضوء وجفاف الأصابع يمكن أن تؤثر على موثوقية القارئ البصري السابق، وتعد الماسحات الضوئية الضوئية أقدم طريقة لقراءة بصمات الأصابع، وتعمل عن طريق وميض الضوء على إصبع المستخدم ثم اكتشاف الأنماط والخطوط على السطح بصريًا مما يعني أن أي تغييرات مثل الأوساخ أو العيوب يمكن أن تتداخل مع العملية.

وعلى النقيض من ذلك، تقرأ أجهزة استشعار الموجات فوق الصوتية بصمات الأصابع بدقة أكبر من خلال انعكاس نبضات الموجات فوق الصوتية عليها، مما يجنب المستخدمين أيضًا العمى إذا احتاجوا إلى فتح هواتفهم في الليل.

ووفقًا للمسربة الموثوقة كاميلا فوجسيكوفسكا، سيستخدم Pixel 9 معالج Qualcomm's 3D Sonic Gen 2 (QFS4008)، وهو نفس الطراز الموجود في Samsung Galaxy S24 Ultra .



وتقول شركة Android Authority أن ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الجديد سيكون متاحًا في جميع طرز Pixel 9 باستثناء Fold 2 القادم ، والذي من المتوقع أن يحتفظ بمستشعر بصمات الأصابع الحالي المستند إلى زر الطاقة، ومن المرجح أن نكتشف المزيد خلال حدث أجهزة Pixel 9 من Google في 13 أغسطس .