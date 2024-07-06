شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تتوقف عن إصلاحات جهاز Wii U.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نينتندو Nintendo، أنها ستتوقف عن إصلاحات جهاز Wii U، حيث تم إدراج الجهاز الآن على أنه لم يعد مؤهلاً للإصلاح في صفحة خدمة نهاية العمر الافتراضي.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كتبت الشركة في إشعار الخدمة: "انتهت فترة الاحتفاظ بقطع الغيار المنصوص عليها في لوائح خدمة الإصلاح، وبمجرد نفاد المخزون الحالي من الأجزاء، ستنتهي خدمات الإصلاح".

تم إطلاق جهاز Wii U في أواخر عام 2012 كخليفة لجهاز Wii، لكنه فشل في اللحاق بالمستهلكين، حيث بيع منه 13.56 مليون وحدة فقط، وتم استبداله في النهاية بـ Switch، الذي حقق مبيعات تجاوزت 10 أضعاف ليصل إلى 141.3 مليون وحدة.

ولعل السمة المميزة لجهاز Wii U هي لوحة الألعاب المزودة بشاشة لمس مدمجة مقاس 6.2 بوصة، وقد أتاح ذلك اللعب إما محمولاً بالكامل أو متصلاً بالتلفزيون، وهي ميزة جديدة في ذلك الوقت.

وكانت نقطة البيع الرئيسية الأخرى هي ألعاب الطرف الأول مثل Splatoon وSuper Smash Bros، وMario Kart 8 وSuper Mario 3D World.

في ذلك الوقت، كانت هذه الألعاب تقدم حركة محلية متعددة اللاعبين لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر.

ومن المقرر أن تعلن Nintendo عن خليفتها لـ Switch قبل مارس 2025، ولكن إذا كنت لا تزال تلعب على جهاز Wii U، فستحتاج إلى مزيد من العناية به الآن لأن الإصلاحات ستكون أكثر صعوبة بكثير.