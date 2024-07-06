شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة الفيديو الأكثر تأخيرًا فى التاريخ متاحة الآن بعد 22 عاما.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

اضطرت مجموعة من المبرمجين الإيطاليين إلى الانتظار 22 عامًا حتى إصدار لعبتهم hack 'n slasher Kien لـ Game Boy Advance (GBA)، وهي وحدة تحكم دخلت آخر وحداتها حيز الإنتاج في عام 2009، ومن المحتمل أنها اللعبة الأكثر تأخيرًا في التاريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، بدأت لعبة Kien تطويرها الطويل لأول مرة في عام 2002، حيث شكلت مجموعة صغيرة من المبرمجين الإيطاليين شركة AgeOfGames، وهي أول شركة في البلاد تبدأ الإنتاج على GBA.



تمكنت المجموعة بعد عامين من إصدار منتج نهائي، لكن اللعبة لم تشهد أبدًا إرفاق في المتاجر لأن ناشرها اعتبر أن إصدارها يمثل مخاطرة مالية كبيرة.



وتحولت شركة AgeOfGames إلى إنشاء ألعاب تعليمية للبقاء في العمل، وجاءت دورة حياة GBA وانتهت، ثم أعطت طفرة الألعاب القديمة فرصة للاستوديو الإيطالي، فقد اهتم بها ناشر جديد متخصص في ألعاب وحدات التحكم الكلاسيكية "Incube8 Games".



يتوفر الآن Kien ويمكن تشغيله على الأجهزة الأصلية، وتعد الألعاب القديمة بشكل عام عملاً تجاريًا كبيرًا هذه الأيام ويمكن الوصول إليها بسهولة أكثر من أي وقت مضى.



هناك جميع أنواع وحدات التحكم الجديدة المصممة لتشغيل مئات الآلاف من العناوين المختلفة، وبدأ iPhone أخيرًا في السماح بالتطبيقات التي تحاكي جميع أنواع وحدات التحكم الكلاسيكية في متاجره عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا العام.