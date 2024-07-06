تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Honor Magic V3 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Honor Magic V3.

شاركت Honor إعلان تشويقي مؤخراً لهاتفها المرتقب Magic V3، ولقد أكد الإعلان التشويقي أن الهاتف ينطلق باللون الأبيض، من بين ألوان أخرى رصدت في التسريبات المصورة السابقة.

ولقد ظهر الهاتف لاحقاً في صور مسربة حية، بينما أوضحت أحدث التسربات تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بسماكة 9.7 مم عند الطي أي أنحف 0.2مم مقارنة بالإصدار السابق.

كما تشير التسريبات إلى أن Magic V3 يأتي بوزن 226 جرام أي أقل 5 جرام مقارنة بالإصدار السابق، ويدعم هذا الإصدار معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5200 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مع محرك X-axis للإهتزازات.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع كاميرة بعدسات telephoto لدعم التكبير البصري حتى 3.5مرة، ويدعم الهاتف أيضاً الإتصال بالأقمار الصناعية.

ويأتي Magic V3 بميزة الشحن اللاسلكي، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يتميز الهاتف بإطار معدني، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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