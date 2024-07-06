شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كويكبات تحلق بالقرب من الأرض.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

ستحلق خمسة كويكبات بالقرب من الأرض في الفترة ما بين 8 و16 يوليو، وإن كان ذلك على مسافات آمنة، وفقًا للوحة القيادة التي يديرها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا jpl، ويراقب مختبر الدفع النفاث مسارات الكويكبات التي يتراوح قطرها بين 50 و240 قدمًا.

وسيمر الكويكب الأول 2024 MT1 على مسافة 936 ألف ميل في 8 يوليو، يليه 2024 ME1 على مسافة 2700000 ميل من الأرض في 10 يوليو، وسيقترب 2022 YS5 على مسافة 2620000 ميل في 11 يوليو.



في 13 يوليو، سيمر 2024 NG بسرعة 2,140,000 ميل، وأخيرًا، سيصل 2024 BY15 إلى مسافة 3,850,000 ميل في 16 يوليو.



وفي الوقت نفسه، رصد رادار الكواكب جولدستون التابع لشبكة الفضاء العميق التابعة لناسا مؤخرًا كويكبين، 2024 MK و2011 UL21، أثناء مرورهما بسلام على الأرض.



في 27 يونيو، مر الكويكب 2011 UL21 بالأرض على مسافة 4.1 مليون ميل (6.6 مليون كيلومتر)، أي ما يقرب من 17 ضعف المسافة بين القمر والأرض، كذلك تم اكتشافه في عام 2011 بواسطة مسح كاتالينا سكاي الذي تموله وكالة ناسا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الجسم الذي يبلغ عرضه حوالي ميل (1.5 كيلومتر) قريبًا بدرجة كافية ليتم تصويره بواسطة الرادار.



وباستخدام رادار النظام الشمسي جولدستون الذي يبلغ عرضه 230 قدمًا (70 مترًا) التابع لشبكة الفضاء العميق، وجد علماء مختبر الدفع النفاث أن 2011 UL21 هو نظام ثنائي، مع كويكب أصغر أو قمر صغير يدور حوله على مسافة حوالي 1.9 ميل (3 كيلومترات)، وعلى الرغم من تصنيفه على أنه خطر محتمل، إلا أن الحسابات تظهر أنه لا يشكل أي تهديد للأرض في المستقبل المنظور.

وبعد يومين، في 29 يونيو، لاحظ الفريق الكويكب 2024 MK يمر بالأرض على مسافة 184000 ميل فقط (295000 كيلومتر)، أي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع المسافة إلى القمر، بدا هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 150 مترًا ممدودًا وزاويًا.



وكشفت عمليات الرصد الرادارية، التي أجريت باستخدام طريقة ثنائية مع هوائيات Goldstone DSS-14 وDSS-13، عن ميزات سطحية تفصيلية مثل التجاويف والتلال والصخور التي يبلغ عرضها حوالي 30 قدمًا (10 أمتار) وتغير مدار الكويكب بفعل جاذبية الأرض، مما أدى إلى تقصير الفترة المدارية حول الشمس بنحو 24 يوما.