تكنولوجيا: ‏Honor تكشف عن ثلاثة ألوان أخرى لهاتف Honor Magic V3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق Magic V3 في الأسبوع المقبل. وقد رأينا بالفعل الهاتف باللون البرتقالي مع ظهر من الجلد الصناعي، والآن، قبل سبعة أيام من الكشف الرسمي، عرضت الشركة الهاتف الجديد القابل للطي بثلاثة ألوان أخرى: الأخضر والأبيض والأسود.

وقالت Honor على صفحتها على Weibo أن الألوان مستوحاة من الطبيعة. ويبدو أن الخيار الأبيض يحتوي على لوحة زجاجية، حيث قد يتغير الظل اعتمادًا على زاوية الضوء التي ينعكس عليها، في حين أن اللونين الأخضر والأسود عبارة عن ألواح بلورية كلاسيكية.

سيختلف الإطار المحيط بالهاتف وإعداد الكاميرا في جميع الخيارات. ونعلم أن اللون البرتقالي سيحصل على لمسات ذهبية، بينما سيكون للون الأخضر سيكون لون رمادي. ومن الواضح أن اللون الأبيض ملتصق باللون الأبيض، ويبدو أن اللون الأسود له جوانب رمادية داكنة قليلاً.

لا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة، مثل المعالج، وسعة البطارية، والكاميرات الثلاثية في الخلف. نتوقع معرفة المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة قبل أن يصبح كل شيء رسميًا في 12 يوليو.

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