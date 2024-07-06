شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد صينيون يركبون درعا ضد المخلفات الفضائية على محطتهم فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

واصل رائدا فضاء صينيان تركيب وسائل الحماية من المخلفات الفضائية خارج محطة تيانجونج Tiangong الفضائية هذا الأسبوع، وقضى يي جوانجفو ولي كونج، وهما عضوان في مهمة شنتشو 18 المكونة من ثلاثة أشخاص، حوالي 6.5 ساعة في العمل خارج تيانجونج فيما ساعد زميلهم الأخير من داخل Tiangong، حيث قام بتشغيل الذراع الآلية للمحطة.



وكانت المهمة الرئيسية هي تركيب درع الحماية من الحطام الفضائي خارج المختبر المدارى، بعد ذلك، قام لي كونج بتركيب الذراع الآلية وأجرى فحصًا خارج المركبة لمرافق المحطة الفضائية من خلال كاميرا الخوذة الخاصة به.



عاد الرائدان إلى Tiangong عبر فتحة النشاط خارج المركبة (EVA) لوحدة العلوم Wentian.



وقال ليو مينج، المهندس في الصين: "الغرض الرئيسي من السير في الفضاء هذه المرة هو تركيب أجهزة حماية للمعدات خارج المركبة، وخاصة الكابلات وخطوط الأنابيب، وذلك لتحسين قدرة المحطة الفضائية على العمل بأمان وثبات على المدى الطويل".



شهدت عملية السير في الفضاء السابقة لمركبة شنتشو 18 في أواخر شهر مايو قيام يي ولي جوانجسو بتثبيت نظام حماية من الحطام الفضائي على السطح الخارجي لوحدة تجربة منجتيان.



ذكرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية الذكرى السنوية الثالثة لأول مهمة خارج المركبة الفضائية على الإطلاق في تيانجونج، والتي أجراها طاقم شنتشو 12، حيث إنه تم الآن تنفيذ 16 عملية سير في الفضاء خارج المحطة الفضائية، بمشاركة ما مجموعه 17 رائد فضاء مختلفًا.

