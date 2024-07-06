غداً الأحد .. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 25

بنها 36 25

دمنهور 35 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 23

العريش 34 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 24

نخل 34 17

كاترين 33 15

الطور 35 24

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 22

سيوة 35 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 27

سفاجا 39 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 27

حلايب 35 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 34 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبوسمبل 42 26