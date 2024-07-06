تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 9 سيحتوي على مستشعر بصمة تحت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تكشف جوجل عن مجموعة Pixel 9 في 13 أغسطس، أي قبل شهرين تقريبًا من الموعد المعتاد.

وقد توقعنا سابقًا أن هذه قد تكون استراتيجية لمنع التسريبات، ولكن خلال الأيام الماضية شاهدنا بالفعل مقطعي فيديو عمليين.

على أي حال، يدعي تقرير جديد اليوم أن هواتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL ستحتوي جميعها على مستشعرات بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية ضمن الشاشة.

وحتى الآن، استخدمت جميع هواتف Pixel الماسحات الضوئية الموجودة في الشاشة، ويبدو أنها الآن تتحول إلى نفس طراز المستشعر الذي تستخدمه سامسونج في سلسلة Galaxy S24.

سيحتوي Google Pixel 9 على مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ضمن الشاشة، وتم تصنيع مستشعر 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) بواسطة شركة كوالكوم.

لا تحتاج أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية إلى إضاءة جزء الشاشة الذي يلمسه إصبعك من أجل مسح بصماتك ضوئيًا، كما أنها بشكل عام أسرع وأكثر موثوقية من أجهزة الاستشعار الضوئية، لذا فهذه خطوة جيدة للأمام، وتعمل أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية أيضًا إذا كان إصبعك مبللاً.

وسوف يلتصق هاتف Pixel 9 Pro Fold بمستشعر سعوي مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة الخاص به، وفقًا لنفس التقرير.

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