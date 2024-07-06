شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح بمتجر تطبيقات الطرف الثالث الخاص بشركة Epic والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة Epic، إن متجر الألعاب الخاص بها قد تم قبوله من جانب أبل، ولم تقدم الشركة أي تعليق آخر يتجاوز تغريدة واحدة تشير إلى أن "أبل أبلغتنا بأن طلب التوثيق الخاص بمتجر Epic Games Store الذي تم رفضه سابقًا قد تم قبوله الآن".

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، "تخبر أبل الآن المراسلين أن هذه الموافقة مؤقتة وتطالبنا بتغيير الأزرار في الإصدار التالي، الأمر الذي سيجعل متجرنا أقل معيارًا ويصعب استخدامه، لكننا سنحارب هذا. "

تقول Epic، إنها تستخدم نفس اصطلاحات التسمية "التثبيت" و"عمليات الشراء داخل التطبيق" الموجودة عبر متاجر التطبيقات الشهيرة على منصات متعددة.

أما بالنسبة للغة التصميم، فتصرح الشركة بأنها تتبع الاتفاقيات القياسية للأزرار في تطبيقات iOS" وأنها تحاول فقط إنشاء متجر يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة فهمه بسهولة.

لا تزال الشركة تقول إنها مستعدة لإطلاق كل من متجر Epic Games Store و Fortnite على نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي في الشهرين المقبلين طالما أن أبل لا تضع المزيد من الحواجز على الطريق.

جدير بالذكر أن الشركتان تتجادلان منذ أن بدأت Epic في استخدام خيار الدفع داخل التطبيق الخاص بها في إصدار iOS من Fortnite، مما حرم أبل من نسبة ربحها من التطبيقات، وأدى ذلك إلى معركة قانونية طويلة في الولايات المتحدة حول نهج شركة أبل في التعامل مع متجر التطبيقات الخاص بها.