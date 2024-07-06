شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مرعبة من داخل غرف الدردشة عن شبكة الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

يعد "الويب المظلم" جزءًا من شبكة الويب العالمية، ولكن لا يمكن تعقبه ولا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام متصفح متخصص، وسأل أحد مستخدمي YouTube عدد 100 شخص في غرف الدردشة عن أسوأ الأشياء التي واجهوها هناك، ووصف الإجابات بأنها "سادية".

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال اليوتيوبر أوستن باتون، إن ثلثي المشاركين أخبروه أنهم شاهدوا مواد إباحية تتعلق بالأطفال، بينما ادعى آخرون أنهم واجهوا قتلة محترفين وتجار مخدرات وشاهدوا أشخاصًا يُقتلون.

وزعم أحد الزوار المجهولين أنهم رأوا "جثة عليها 50 سكينًا وقد تم إطلاق النار عليها أكثر من 50 مرة".

بدأت شبكة الويب المظلمة في عام 2000 مع إصدار Freenet، وهو مشروع أطروحة للطالب إيان كلارك من جامعة إدنبره.

يهدف كلارك إلى إنشاء "نظام تخزين واسترجاع المعلومات اللامركزي الموزع"، ووصفه بأنه طريقة جديدة للتواصل بشكل مجهول ومشاركة الملفات عبر الإنترنت.

كان هذا الأساس هو أساس لمشروع Tor، الذي تم إصداره في عام 2002 وتم إطلاق المتصفح في عام 2008.

على عكس شبكة الويب العالمية، لا توجد روابط متاحة للعامة ويجب أن تعرف بالضبط إلى أين أنت ذاهب على الويب المظلم.

ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال متصفح ويب مفتوح المصدر وشبكة تسمى Tor، والتي تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت بشكل مجهول.

وبمجرد وصولهم إلى هناك، يمكن للناس أن يصبحوا من يريدون، ويقولوا ما يريدون، ويشتروا أي شيء دون أي عواقب.

قال أحد مستخدمي الويب المظلم لمستخدم YouTube: "أنا بائع في الإنترنت المظلم، خدماتي هي شحن الأعشاب غير الشرعية، والقرصنة لبطاقات الائتمان، والعمل في جوازات السفر الأمريكية والبريطانية."

شارك مستخدم YouTube أيضًا أنه تحدث إلى الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع فيديو لأشخاص آخرين يُقتلون، والتي زعموا أنها مقاطع فيديو تم بثها مباشرة.

وقال أيضًا إن المستخدمين واجهوا مشتهي الأطفال الذين يبحثون عن ضحيتهم التالية، وتلقوا صورًا صريحة من الشخص.