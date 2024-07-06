تكنولوجيا: هاتف Red Magic 9S Pro يتوفر في الأسواق العالمية في 16 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد علامة nubia التجارية مؤتمر في 16 من يوليو الجاري لإطلاق هاتف Red Magic 9S Pro المخصص للألعاب بشكل رسمي للأسواق العالمية.

قدمت nubia في السوق الصيني مؤخراً سلسلة هواتف Red Magic 9S Pro والتي تضمنت الإصدار الرئيسي وإصدار Plus.

ولقد تميز Red Magic 9S Pro Plus بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 165W، كما يتميز الهاتف بدعم ذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، بينما انطلق الإصدار الرئيسي بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W مع سعة أكبر للبطارية.

وأكدت الشركة اليوم من خلال إعلان تشويقي على أن هاتف Red Magic 9S Pro ينطلق بشكل رسمي للأسواق العالمية في 16 من شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تقدم الشركة خلال الحدث جهاز Titan 16 Pro أيضاً.

كما أكدت الشركة في الإعلان التشويقي الخاص بالحدث على أن الهاتف هو أول إصدار من علامة “Red Magic” ينطلق بنموذج “Leading Version” من رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والتي تدعم رفع تردد التشغيل في نواة Cortex-X4 الرئيسية إلى 3.4 GHz.

كما يدعم كرت الشاشة Adreno 750 في هذا النموذج تردد 1 GHz، من جانب أخر يأتي الهاتف بميزة عرض بكامل الشاشة بفضل تصميم كاميرة السيلفي أسفل الشاشة.

ولقد انطلق هاتف Red Magic 9S Pro في السوق الصيني بسعر 550 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن ينطلق للأسواق العالمية بسعر 649 دولار.

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