تكنولوجيا: رصد هاتف Redmi K70 Ultra في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم إصدار جديد لسلسلة هواتف Redmi K70 قريباً، والذي ينطلق بعنوان Redmi K70 Ultra، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 9300 Plus.

قدمت Redmi خلال الفترة الماضية هواتف Redmi K70، وRedmi K70 Pro للأسواق، وينضم قريباً إصدار Ultra الذي أعتمد في أكثر من جهه مؤخراً.

ولقد سجل الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 9300 Plus، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS، حيث سجل الهاتف 2218 نقطة في إختبارات Geekbench 6.3 للأنوية الأحادية، و7457 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ولقد أكدت Redmi بشكل رسمي على أن هاتف K70 Ultra يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 120W.

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