شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف: الجيل السابع من iPad Mini سيعمل بمعالجات A17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرًا عن أحدث تشكيلة من طرازات iPad بعد توقف دام عامين، والآن يشير تسريب حديث إلى أنه ربما يستعد لتطوير نماذج مستقبلية، بما في ذلك الجيل السابع من iPad mini والجيل الحادي عشر من iPad الأساسي.

وفقًا للمعرفات المكتشفة، يمكن تشغيل جهاز iPad mini المزعوم بواسطة مجموعة شرائح A17، والتي تعمل أيضًا على تشغيل طرازات iPhone 15 Pro، ومن ناحية أخرى، قد يحصل الجيل التالي من جهاز iPad الأساسي على شريحة A16 من الداخل.

نماذج iPad المسربة

وفقًا لمنشور على X (تويتر سابقًا) بواسطة المستخدم @aaronp613، تم اكتشاف 14 طرازًا من أجهزة iPad عبر المعرفات التي عثر عليها نيكولاس ألفاريز، ومن بين هذه النماذج، يقال إن شركة آبل ألغت ستة نماذج، وتتضمن قائمة الطرز الملغاة طرازين من iPad يعملان بشريحة A14 وأربعة طرازات iPad Pro تعمل بشريحة M3 بأحجام 11 بوصة و13 بوصة، وتم إصدار الأخير في النهاية بشريحة M4 بدلاً من ذلك في "Let Loose" الحدث في مايو.

يشير التسريب أيضًا إلى أن شركة أبل ربما تخطط لتقديم ما يصل إلى ثمانية طرازات من أجهزة iPad المستقبلية، ويقال إن أحد المعرفات مرتبط بالجيل الحادي عشر من iPad المزعوم، والذي قد يحصل على A16 SoC من أبل تحت الغطاء، ومن المفترض أن يكون متاحًا مع خيارات الاتصال Wi-Fi والخلوي.

يُزعم أن معرفًا آخر يشير إلى الجيل السابع من iPad mini، وقد يتم تشغيل هذا الجهاز اللوحي بواسطة شريحة A17 Pro SoC مقاس 3 نانومتر، وهي نفس مجموعة الشرائح التي تعمل أيضًا على تشغيل هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الرائدين من أبل.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق iPad (2022) في عام 2021 بينما ظهر iPad mini (2021) لأول مرة في عام 2021، مما يعني مرور عدة سنوات منذ أن قامت أبل بتحديث تشكيلتها.

على الرغم من أن شركة أبل أطلقت طرازات iPad Pro جديدة في شهر مايو، إلا أنه يشاع أنها تعمل على تطوير الجيل التالي من الجهاز اللوحي، وقد يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح M5 غير المعلنة والتي يمكن تطويرها بناءً على عملية التصنيع التي تبلغ 2 نانومتر من TSMC.

ومن المتوقع أن يأتي جهاز iPad Pro المزعوم بحجمين: 11 بوصة و13 بوصة، على غرار النماذج الحالية، وقد يكون متاحًا في كل من تكوينات Wi-Fi وCellular.