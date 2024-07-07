شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يساعد iOS 18 فى تقليل دوار الحركة باستخدام هاتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

يتضمن iOS 18 عددًا من ميزات إمكانية الوصول الجديدة القوية، حيث إن إحدى هذه الميزات هي إشارات حركة السيارة، والتي تقول أبل إنها تهدف إلى المساعدة فى تقليل دوار الحركة عند استخدام جهاز iPhone أو iPad في مركبة متحركة، وإليك كيفية عمل الميزة.

وفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، تشرح شركة أبل أن دوار الحركة يحدث في كثير من الأحيان بسبب صراع حسي بين ما تراه وما تشعر به، حيث تصاب بدوار الحركة عندما تكون هناك صراعات بين حواسك، ولا يستطيع دماغك استيعاب كل تلك الإشارات المختلطة، ولهذا السبب ينتهي بك الأمر بالشعور بالدوار والمرض.

فكيف تساعد ميزة إشارات حركة السيارة في منع دوار الحركة؟

بمجرد تمكينها، ستعرض الميزة نقاطًا متحركة على حواف الشاشة لتمثيل التغييرات في حركة السيارة. أثناء ركوبك السيارة، سيساعد ذلك على تقليل الصراع الحسي.

تستخدم ميزة إشارات حركة السيارة مستشعرات مدمجة في iPhone وiPad لاكتشاف وجودك في السيارة.

يمكن ضبط الميزة ليتم تشغيلها تلقائيًا، أو يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في مركز التحكم.

كيفية تشغيل إشارات حركة السيارة في iOS 18

في نظام التشغيل iOS 18، يمكنك تمكين إشارات حركة السيارة باتباع الخطوات التالية:

1. افتح الإعدادات

2. اضغط على "إمكانية الوصول"

3. اضغط على "الحركة"

4. قم بالتبديل إلى "إظهار إشارات حركة السيارة"

يتوفر iOS 18 حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي مع المطورين، وستصدر Apple نسخة تجريبية عامة في وقت ما من هذا الشهر، على أن يتم إصدارها للجميع في سبتمبر.