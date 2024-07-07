شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تحتاج من سعة ذاكرة الوصول العشوائى RAM لتشغيل نظام Windows 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتطلب متطلبات الأجهزة الرسمية من Microsoft لنظام التشغيل Windows 11 ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت على الأقل، ورغم أنه يمكنك تجاهل هذه الإرشادات من الناحية الفنية وتثبيت نظام التشغيل على جهاز كمبيوتر به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أقل، إلا أننا لا نوصي بذلك، فقد يواجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك صعوبة في تشغيل أبسط المهام وقد تواجه مشكلات مختلفة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، مثل عدم الاستقرار وضعف الأداء.

على الرغم من أن 4 جيجابايت هي الحد الأدنى المطلوب من Microsoft، إلا أنها ليست مثالية حقًا لتشغيل Windows 11.

ستكون كافية لبعض التصفح الخفيف، ولكن أحمال العمل الأكثر كثافة في الموارد مثل الألعاب قد تكون غير واردة.

إذا كان بإمكانك، ففكر في ترقية ذاكرة الوصول العشوائي لديك إلى 8 جيجابايت على الأقل للتصفح والعمل اليومي، و16 جيجابايت أو 32 جيجابايت للألعاب وتعدد المهام.

هل يستهلك ويندوز 11 ذاكرة عشوائية أكثر من ويندوز 10؟

رفعت مايكروسوفت متطلبات الأجهزة لنظام التشغيل Windows 11 لسبب واحد، وهو أن نظام التشغيل الأحدث يميل إلى استخدام ذاكرة أكبر من نظام التشغيل Windows 10.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، طلبت مايكروسوفت 1 جيجا بايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لإصدار 32 بت من نظام التشغيل، و2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لإصدار 64 بت.

ولا يوجد سيناريو تقريبًا حيث يستخدم نظام التشغيل Windows 11 هذه الذاكرة الصغيرة، حتى في وضع الخمول.

وأضافت Windows 11 مجموعة من الميزات الجديدة التي تجعلها تستهلك المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي.

من واجهة مستخدم أكثر تقدمًا إلى الرسوم المتحركة الجديدة والتحديثات لشريط المهام وقائمة ابدأ إلى ميزات مثل لوحة الأدوات وتخطيطات Snap ومجموعات Snap، هناك الكثير مما يحدث في Windows 11 - حتى إذا لم تكن تقوم بتشغيل أي تطبيقات إضافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.