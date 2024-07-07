شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الميزات الجديدة القادمة إلى Apple TV والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أبل عن إصدار جديد من tvOS مؤخرًا وهو تحديث tvOS 18، حيث سيحصل مستخدمو Apple TV على ميزات وتحسينات جديدة، والتي نرصدها وفقا لما ذكره موقع " 9to5mac":

ميزة InSight

تعد إحدى الميزات الجديدة الأكثر إثارة هي InSight، التي تعرض معلومات حول الممثلين والشخصيات وحتى الأغاني التي يتم تشغيلها في فيلم أو برنامج Apple TV+.

يعرض التطبيق لك بضغطة واحدة فقط، كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا المشهد المحدد، وهذه الميزة مشابهة جدًا لما هو موجود بالفعل في تطبيق Amazon Prime Video.

وسيعرض تطبيق Apple TV أيضًا معاينات مباشرة للبث المباشر ضمن دائرة المعاينة المميزة في الصفحة الرئيسية.

ميزة Enhance Dialogue

حصلت ميزة تعزيز الحوار Enhance Dialogue على ترقية كبيرة مع tvOS 18، وهي تستخدم الآن التعلم الآلي لتوفير وضوح صوتي أكبر على الموسيقى والحركة وضوضاء الخلفية.

وتعمل ميزة Enhance Dialogue الآن أيضًا مع مكبرات الصوت المتصلة عبر HDMI أو AirPods أو أي مكبر صوت يعمل بتقنية Bluetooth، وكانت هذه الميزة في السابق حصرية لـ HomePod.

ترجمات ذكية

يمكن النظام تلقائيًا الترجمة عندما يضغط المستخدم على زر كتم الصوت، أو عندما يتخطى مرة أخرى أثناء مشاهدة شيء ما.

سيعرض Apple TV أيضًا الترجمات تلقائيًا عندما يكتشف عرضًا أو فيلمًا بلغة مختلفة عن اللغة الافتراضية للنظام.

إعادة تصميم تطبيق Apple Fitness+

تمت إعادة تصميم تطبيق Apple Fitness+ لجهاز Apple TV باستخدام tvOS 18، وقد تم الآن تقسيم التطبيق إلى قسم "لك" و"استكشاف" و"مكتبة" و"بحث" مخصص.

التسميات التوضيحية الحية لـ FaceTime

يتوفر تطبيق FaceTime على نظام التشغيل iOS بالفعل، وسيحصل أيضًا على تسميات توضيحية Live Captions مع tvOS 18، ومع هذه الميزة، يتم عرض كل ما يقال أثناء مكالمة FaceTime كنص مباشر على شاشة التلفزيون.

كاميرا مخصصة

قدم tvOS 17 القدرة على استخدام iPhone ككاميرا Apple TV في تطبيقات مثل FaceTime، ومع tvOS 18، سيكون لدى المستخدمين خيار تعيين iPhone معين ككاميرا Apple TV المخصصة، والتي ستكون جاهزة للاستخدام دائمًا.