شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر المواقع الإباحية على الهاتف بسهولة.. بـ 7 طرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر الإنترنت، أصبح الوصول إلى المحتوى الإباحي أسهل من أي وقت مضى، وهو ما قد يشكل خطرًا على الأطفال والمراهقين، لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لحظر المواقع الإباحية من الهاتف نهائيًا، مما يوفر بيئة آمنة لتصفح الإنترنت.

1. تطبيقات الرقابة الأبوية

تُعد تطبيقات الرقابة الأبوية أحد أكثر الطرق فعالية لحظر المحتوى غير المناسب على الهاتف، ووفر هذه التطبيقات مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك:

حظر المواقع الإلكترونية: يمكنك حظر أي موقع ويب تريده، بما في ذلك المواقع الإباحية.

تصفية المحتوى: يمكنك تصفية الكلمات الرئيسية والعبارات التي قد تؤدي إلى محتوى غير مرغوب فيه.

مراقبة النشاط: يمكنك مراقبة نشاط طفلك على الإنترنت، بما في ذلك التطبيقات التي يستخدمها ومواقع الويب التي يزورها.

ويمتلك متجر بلاي ستور أو أب ستور العشرات من هذه التطبيقات التى توفر هذه المميزات بسهولة.

2. إعدادات DNS

تتيح لك إعدادات DNS تغيير عناوين خوادم DNS على هاتفك، مما يمنع الوصول إلى المواقع الإباحية، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى تغيير عناوين DNS على هاتفك إلى عناوين خادم DNS يمنع المواقع الإباحية.

- تغيير إعدادات DNS: يمكنك استخدام خدمات DNS مثل "OpenDNS" أو "CleanBrowsing" لحظر المواقع الإباحية.

- إعدادات الحظر في الراوتر: يمكن الدخول إلى لوحة التحكم في الراوتر وإضافة المواقع الإباحية إلى قائمة الحظر.

3. متصفحات الويب مع حجب المحتوى

توفر بعض متصفحات الويب ميزات مدمجة لحجب المحتوى غير المناسب، بما في ذلك المواقع الإباحية تشمل بعض الأمثلة:

- متصفح Google Chrome: يمكن إضافة إضافات مثل "BlockSite" لحظر المواقع الإباحية.

- متصفح Firefox: يمكن تثبيت إضافات مثل "LeechBlock" لحظر المواقع غير المرغوب فيها.

4. برامج مكافحة الفيروسات

يمكن لبعض برامج مكافحة الفيروسات حظر المواقع الإباحية كجزء من ميزاتها الأمنية. تأكد من تمكين ميزات حظر المحتوى في برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك.

5. إعدادات جوجل الآمنة

تقدم جوجل إعدادات بحث آمنة يمكن تفعيلها لحظر المواقع الإباحية:

- تفعيل البحث الآمن في جوجل: يمكن تفعيل البحث الآمن من خلال الدخول إلى إعدادات جوجل وتفعيل خيار "البحث الآمن".

- إعدادات يوتيوب: يمكنك تفعيل "وضع التقييد" في يوتيوب لمنع ظهور المحتوى غير المناسب.

6. إعدادات نظام التشغيل

يمكن تعديل إعدادات الهاتف نفسه لحظر المواقع الإباحية:

- نظام iOS: يمكن تفعيل القيود عبر "Screen Time" وحظر المحتوى الإباحي.

- نظام Android: يمكن استخدام ميزة "Digital Wellbeing" وإعدادات الرقابة الأبوية لحظر المحتوى غير المناسب.

7. إعدادات الراوتر

يمكن تعديل إعدادات الراوتر لحظر المواقع الإباحية على مستوى الشبكة:

- تغيير إعدادات DNS: يمكنك استخدام خدمات DNS مثل "OpenDNS" أو "CleanBrowsing" لحظر المواقع الإباحية.

- إعدادات الحظر في الراوتر: يمكن الدخول إلى لوحة التحكم في الراوتر وإضافة المواقع الإباحية إلى قائمة الحظر.