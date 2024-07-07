تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من OnePlus Pad 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق جهاز OnePlus Pad 2 اللوحي في الأسواق العالمية، ولقد أوضحت التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل إنطلاقه رسمياً.

ينطلق حدث وان بلس في 16 من يوليو لإطلاق OnePlus Pad 2 للأسواق العالمية من مدينة ميلانو في إيطاليا، على أن تقدم خلال الحدث أيضاً OnePlus Nord 4 ،OnePlus Pad 2 ،OnePlus Watch 2R وأيضاً OnePlus Nord Buds 3.

ولقد كشف “Ishan Agarwal” عن تفاصيل مواصفات جهاز OnePlus Pad 2 الذي يأتي للأسواق العالمية بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 3000 في 2120 بيكسل.

وتدعم الشاشة تقنية “Dolby Vision”، وسطوع 900 nits، أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 على أن يتوفر باثنان من النماذج تختلف بين نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

ويتميز OnePlus Pad 2 بقدرة بطارية 9510 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وتأتي الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الجهاز اللوحي عدد 6 من المكبرات الصوتية، ويدعم قلم OnePlus Stylo 2،وإتصال لوحة مفاتيح خارجية، وحافظة Folio.

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