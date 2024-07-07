شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب مجموعة من أجهزة آيباد الجديدة منها جهازان سيتم إطلاقهما قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة ابل جهاز iPad Pro 2024 و iPad Air 2024 في شهر مايو، فهل نتوقع وصول المزيد من أجهزة Apple اللوحية قبل نهاية العام؟ ربما يقول تقرير ديجيتال تريند الإجابة على هذا السؤال.

ربما كشف بعض أكواد الواجهة الخلفية التي تم اكتشافها مؤخرًا عن العديد من طرازات iPad القادمة من Apple، و تم العثور على الكود المعني بواسطة Nicolás Álvarez ونشره على X.

يسرد الكود أربعة طرز من أجهزة iPad ومن المفترض أن هذا الكود خاص بإصدارات Wi-Fi فقط وWi-Fi + Cellular الجديدة من أجهزة iPad وiPad mini الأساسية، حيث لم يتم تحديث أي من المنتجين منذ فترة طويلة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، من المتوقع أن يحتوي جهاز iPad (الجيل الحادي عشر) على معالج A16، في حين قد يحتوي جهاز iPad mini (الجيل السابع) على شريحة A17. ويمثل كلا الجهازين قفزة بجيلين عن الشرائح المستخدمة في نماذج الأجهزة اللوحية السابقة.

وستتطلب مجموعة ميزات Apple Intelligence الجديدة من Apple شريحة A17 Bionic أو إصدارًا أحدث ، لذلك، سيكون من المنطقي أن يتميز iPad mini الجديد بهذه الشريحة على الأقل لدعم التكنولوجيا الجديدة.

ومع ذلك، قد يتميز iPad mini التالي بشريحة M2 بدلاً من ذلك، وهي موجودة في iPad Air (2024)، تقليديًا، يتماشى الجهاز اللوحي الأصغر من Apple مع تشكيلة iPad Air الخاصة بها فيما يتعلق بالميزات ونقاط السعر.

كما تشير المعرفات المكتشفة إلى الأجهزة اللوحية التي قررت Apple التخلص منها على الأرجح، ويشمل ذلك جهاز iPad عاديًا محدثًا يتجاوز جهاز iPad الذي تم إيقافه مؤخرًا (الجيل التاسع) وجهاز iPad Pro M3 ، ويتميز أحدث جهاز iPad Pro بمعالج M4 وليس M3.

وتم طرح جهاز iPad الحالي في أكتوبر 2022، بينما تم الكشف عن آخر جهاز iPad mini في أكتوبر 2021 ، وفي حال قررت شركة Apple إطلاق إصدارات جديدة من هذه الطرازات، فمن المرجح أن يحدث ذلك في أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 16 ، والذي من المتوقع أن يحدث في سبتمبر.