تكنولوجيا: هواتف iPhone 16 Pro تأتي بعدسات periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود سلسلة هواتف iPhone 16 للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي أشارت إلى أن هواتف iPhone 16 Pro تأتي بعدسات periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات.

قدمت ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بأعلى قدرة على التكبير البصري في هواتف الأيفون، بينما جاء هاتف iPhone 15 Pro بقدرة تكبير بصري أقل.

إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن هاتف iPhone 16 Pro سيحصل على ترقية في التكبير البصري على غرار هاتف iPhone 16 Pro Max.

ولقد أوضح التقرير أن ابل قد بدأت بالفعل في إنتاج عدسات periscope بالتعاون مع Largan Precision وYujingguang، أيضاً تتميز عدسات telephoto في هواتف iPhone 16 Pro بتصميم خاص والذي يتيح تطوير كاميرة بحجم أنحف مقارنة بالكاميرات المنافسة إلا أنها تأتي بتكلفة أعلى.

ويواجه هذا التصميم في عدسات periscope مشكلة في إنخفاض آداء التكبير البصري في الإضاءة المنخفضة غالباً، إلا أن التقرير الجديد لم يؤكد على معالجة هذه المشكلة في العدسات.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max سيأتي بآداء أفضل في كاميرة iPhone 16 Pro مقارنة بكاميرة iPhone 16 Pro، حيث نشير التوقعات إلى أن كاميرة هاتف Max تحصل على إمكانيات أعلى وتكبير فائق.

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