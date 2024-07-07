تكنولوجيا: شاومي تدعم سلسلة هواتف Xiaomi 15 القادمة بمعايير IP69 لمقاومة الماء والغبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير سلسلة هواتف Xiaomi 15، ولقد أشارت أحدث التسريبات أن شاومي تدعم هذه الإصدارات بمعايير IP69 لمقاومة الماء والغبار.

تخطط شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة قبل نهاية هذا العام، ولقد إستعرضت التسريبات السابقة بعض من تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات، وتعود التسريبات اليوم لتسليط الضوء على هواتف Xiaomi 15.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن شاومي ستقدم ترقية في معايير مقاومة الماء والأتربة في سلسلة Xiaomi 15 القادمة.

ومن المقرر أن يتميز هاتفي Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro بمعايير IP69 في مقاومة الماء والأتربة، وتأتي هذه المعايير بتحسينات مقارنة بمعايير IP68، حيث تقدم مقاومة أعلى للماء والأتربة.

أيضاً من المقرر أن تدعم معايير IP69 مقاومة الضغط القوي للماء والتنظيف بالبخار، كما تدعم هذه المعايير سلسلة Xiaomi 15 في مقاومة الماء عند عمق يصل إلى 1.5متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ولقد قدمت معايير IP68 في السابق ميزة مقاومة الماء عند عمق 1 متر فقط، لذا من المتوقع أن تدعم الحماية الأعلى في IP69 مستخدمي هواتف Xiaomi 15.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Xiaomi 15 تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، التي تنطلق بشكل رسمي في شهر أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن سلسلة شاومي الجديدة في نفس الشهر.

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