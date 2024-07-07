شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير قطاع الأعمال يواصل اجتماعاته مع رؤساء الشركات القابضة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

‏يواصل المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام الاجتماعات اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء الشركة القابضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها ملف الشراكه مع القطاع الخاص، ولاسيما في مجال التطوير العقاري واستغلال الأصول، بالإضافة إلى ملف الانتهاء من تدشين مصنع غزل 1 المصنع الأكبر في العالم الذي تتابعه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس‬.

‏ووجه المهندس محمد شمي بضرورة اتاحة المجال كاملا أمام القطاع الخاص للشراكة في مختلف المشروعات، سواء في مشروعات استغلال الأراضي أو في المشروعات الصناعية المختلفة ولا سيما أن القطاع الخاص يمتلك خبرات كبيرة ويمتلك استثمارات يمكن ضخها في بعض المصانع وتطويرها وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد المهندس محمد شيمي استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.

وأوضح المهندس "شيمي" ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

و‏من المنتظر أن يبدأ وزير قطاع الأعمال العام سلسلة من الجولات يبدأها لمصانع الغزل والنسيج في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة؛ لمتابعة سير المشروعات هناك بالإضافة إلى زيارات تفقدية لمقررات الشركات القابضة وبعض المصانع للوقوف على سير العمل بها خلال المرحلة المقبلة.