تكنولوجيا: الكشف عن جهاز الحاسب المصغر Beelink GTi14 بأداء عالي السرعة واتصال سهل ببطاقة رسومات خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Beelink عن جهاز الحاسب المصغر GTi14 مع بعض الميزات الرائعة. يأتي Beelink GTi14 مزودًا ببطاقة رسومات مخصصة مما يوفر أداءً جيدًا حتى أثناء اللعب.

كما يستخدم Beelink GTi14 تصميمًا خاصًا يعمل على تحسين الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي الخاص به.

يقع اتصال Beelink GTi14 خلف غطاء على الجانب السفلي للجهاز ويسمح بتوصيل الحاسب الصغير بحل إرساء خاص. يؤدي هذا أيضًا إلى توصيل الجهاز ببطاقة الرسومات المثبتة.

يدعم الطراز PCIe 4.0 على الأقل، وتتوفر ثمانية ممرات PCIe على الجهاز. ومن حيث المعالج، يتوفر GTi14 في نوعين مختلفين؛ Intel Core Ultra 7 155H و Intel Core Ultra 9 185H.

تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 32 جيجابايت بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 1 تيرابايت.

يوجد ايضًا مجموعة من خيارات الاتصال الحديثة؛ يوجد منفذي إيثرنت بسرعات نقل تصل إلى 2.5 جيجابت/ثانية، بينما يتمتع منفذ USB-C بسرعة نقل تصل إلى 40 جيجابت/ثانية.

اما عن خيارات الاتصال الأخرى المتوفرة في الحاسب المصغر هي HDMI و DisplayPort 1.4a و USB 3.2 Type-A بسرعة 10 جيجابت/ثانية.

ويحتوي Beelink GTi14 على قارئ بطاقة ذاكرة في المقدمة، مما يوفر المزيد من الخيارات للوصول إلى البيانات الموجودة على الحاسب الصغير.

يحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر لبصمات الأصابع يسمح للمستخدم بفتح قفل الجهاز.

يتوفر GTi14 للشراء في الصين بسعر تمهيدي يبلغ حوالي 673 دولارًا. لم تقدم شركة Beelink اي معلومات عن التوفر العالمي لجهاز الحاسب المصغر حتى الآن.

المصدر