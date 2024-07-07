شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نهاية تجربة المتطوعين في محاكاة المريخ لأكثر من عام.. ناسا تكشف الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المتطوعون الأربعة الذين شاركوا في محاكاة ناسا من تجربتهم التي امتدت لمدة عام للإقامة على الكوكب الأحمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، من المقرر أن يغادر الطاقم، كيلي هاستون، وأنكا سيلاريو، وروس بروكويل، وناثان جونز، الموطن المطبوع ثلاثي الأبعاد في هيوستن هذا المساء، وذلك بعد 378 يومًا داخل موطن وهمي للمريخ.



متطوعو ناسا

يمثل هذا نهاية مهمة ناسا الأولى لاستكشاف صحة الطاقم والأداء (CHAPEA)، وهناك خطط بالفعل لمهمتين إضافيتين مدتهما عام واحد، وقد قبلت وكالة ناسا مؤخرًا طلبات المشاركة في إحداهما.

دخل طاقم المهمة 1 إلى الموطن الذي تبلغ مساحته 1700 قدم مربع في مركز جونسون للفضاء في 25 يونيو من العام الماضي، وقضى الأشهر منذ إجراء محاكاة لمسارات المريخ، وزراعة الخضروات، وأداء مهام أخرى مصممة لدعم الحياة والعمل في تلك البيئة، مثل صيانة الموائل.

لم يتم تحديد مواعيد محددة لمهمة CHAPEA الثانية بعد، ولكن من المتوقع أن تبدأ في ربيع عام 2025.