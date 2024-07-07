شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: المركبة الفضائية Starship ستطير مرة أخرى خلال 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

ستكون رؤية أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق يحلق في السماء مرة أخرى قريبًا، حيث إن مركبة Starship الفضائية، التي يبلغ طولها (122 مترًا)، ستنطلق في رحلة جديدة خلال 4 أسابيع بعد أربع رحلات تجريبية حتى الآن.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، قال ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي X التي يملكها: "الرحلة 5 في 4 أسابيع".

تتكون المركبة الفضائية من عنصرين، وهما معزز المرحلة الأولى المعروف باسم Super Heavy ومركبة فضائية في المرحلة العليا يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا تسمى Starship، وكلاهما مصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام.

تمت الرحلات التجريبية الأربع لـ Starship في أبريل ونوفمبر من عام 2023 و14 مارس و6 يونيو من هذا العام، وتم إطلاق جميعها من موقع Starbase، وهو موقع SpaceX في جنوب تكساس، بالقرب من مدينة براونزفيل.

كان أداء المركبة أفضل في كل رحلة متتالية، وسارت عملية الإطلاق الأخيرة وفقًا للخطة تمامًا؛ انفصلت مركبةSuper Heavy وShip في الوقت المحدد وعادتا إلى الأرض كما هو مخطط لها، وسقطتا في خليج المكسيك والمحيط الهندي على التوالي.

يساعد هذا النجاح في تفسير التحول السريع نسبيًا للرحلة 5، نظرًا لأن أداء المركبة الفضائية كما كان متوقعًا في 6 يونيو، فإن لدى SpaceX عددًا أقل من المشكلات التي يجب تحليلها قبل الإطلاق التالي.

ولم تطلب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إجراء تحقيق في الحادث، لذا فإن الاستعداد الفني، وليس الموافقة التنظيمية، هو المحرك الرئيسي للجدول الزمني للرحلة 5.

ستتميز الرحلة 5 بتطور جديد مثير، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث قالت شركة SpaceX إنها تهدف إلى إعادة المعزز العملاق مرة أخرى من أجل الهبوط الدقيق على منصة إطلاق Starbase.

قال ماسك إن هذه الإستراتيجية الجريئة ستزيد من إيقاع رحلة المركبة الفضائية، مما يسمح بفحص الداعم وتجديده وإعادة إطلاقه بسرعة أكبر.