شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح تجربة إصدار Safari 18 على أجهزة ماك بدون تثبيت macOS Sequoia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Safari أحد تطبيقات أبل العديدة المضمنة مع نظامي التشغيل iOS وmacOS، ومع iOS 18 وmacOS Sequoia، قدمت أبل Safari 18 بميزات وتحسينات جديدة، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بجهاز Mac، فلن تحتاج إلى تحديث جهاز Mac الخاص بك إلى macOS 15 لتجربة الإصدار التجريبي الجديد من Safari 18.

يأتي الإصدار الجديد من Safari مزودًا بـ Highlights، وهي طريقة جديدة للعثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة (مثل العنوان أو رقم الهاتف) على صفحة الويب، وكما يقدم أيضًا قارئًا مُعاد تصميمه يلخص محتوى صفحة الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي. هناك الكثير من التحسينات في الواجهة الخلفية أيضًا.

في حين أن ميزات مثل Highlights ستظل على الأرجح حصرية لنظامي iOS 18 وmacOS Sequoia، فإن الإصدار التجريبي من Safari 18 للإصدارات السابقة من macOS يجلب العديد من التحسينات في الواجهة الخلفية.

ويتضمن ذلك دعمًا أفضل لميزات إمكانية الوصول، وخيارات جديدة لاستخدام أبل Pay على الويب، ودعم ملحق WebAuthn PRF، والتوافق مع ميزات CSS وJavaScript الجديدة، وغير ذلك الكثير.

يمكن لأي شخص لديه جهاز Mac يعمل بنظام macOS Sonoma أو macOS Ventura تنزيل الإصدار التجريبي من Safari 18 من موقع برامج أبل Beta على الويب، وتجدر الإشارة إلى أن تثبيت Safari beta على جهاز Mac الخاص بك يحل محل Safari الرئيسي بدلاً من الاحتفاظ بكلا الإصدارين، لذلك لا تفعل ذلك إذا كنت تعتمد على Safari في عملك.

وفي الوقت الحالي، لا يزال iOS 18 وmacOS Sequoia متاحين كمعاينات تجريبية للمطورين، وسيتم إصدار النسخة التجريبية العامة هذا الشهر، بينما من المقرر الإطلاق الرسمي في خريف هذا العام.