شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون طحالب صحراوية يمكنها البقاء على قيد الحياة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون من معهد شينجيانج للبيئة والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نوعًا من الطحالب الصحراوية، يُعرف باسم Syntrichia caninervis، لديه القدرة على البقاء في الظروف القاسية على المريخ.

وعلمت صحيفة جلوبال تايمز من المعهد أنه خلال البعثة العلمية الثالثة لشينجيانغ، ركز فريق البحث على دراسة طحالب الصحراء ووجد أنها لا تتحدى فهم الناس لتحمل الكائنات الحية في البيئات القاسية فحسب، بل تظهر أيضًا القدرة على البقاء والبقاء على قيد الحياة، التجدد في ظل ظروف المريخ المحاكاة.

بدعم من مشروع البعثة العلمية في شينجيانغ، ركز الباحثون لي شياو شوانغ، وتشانغ داو يوان، وتشانغ يوان مينغ من معهد شينجيانغ للبيئة والجغرافيا، وكوانغ تينغيون، الأكاديمي من الأكاديمية الصينية للعلوم، على دراسة "الأنواع الرائدة" Syntrichia caninervis في البيئة الصحراوية القاسية، وفقا للمعهد في مقال أرسله إلى صحيفة جلوبال تايمز.

من خلال التجارب العلمية، أثبت الباحثون بشكل منهجي أن الطحلب يمكنه تحمل أكثر من 98 بالمائة من جفاف الخلايا، والبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -196 درجة مئوية دون أن يموت، ويتحمل أكثر من 5000 غراي من أشعة غاما دون أن يموت، ويتعافى بسرعة، ويتحول إلى اللون الأخضر، ويستأنف النمو. ، عرض مرونة غير عادية.

تدفع هذه النتائج حدود المعرفة الإنسانية فيما يتعلق بتحمل الكائنات الحية في البيئات القاسية، وعلاوة على ذلك، كشف البحث أنه في ظل ظروف المريخ المحاكاة مع المحن المتعددة، لا يزال بإمكان Syntrichia caninervis البقاء على قيد الحياة والتجدد عند إعادته إلى الظروف المناسبة، ويمثل هذا التقرير الأول عن بقاء النباتات العليا في ظل ظروف المريخ المحاكاة.

وحدد فريق البحث أيضًا الخصائص الفريدة لـ Syntrichia caninervis، أوراقها المتداخلة تقلل من تبخر الماء، بينما تعكس الأطراف البيضاء للأوراق أشعة الشمس الشديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع امتصاص الماء المبتكر "من الأعلى إلى الأسفل" للرؤوس البيضاء يجمع وينقل الماء من الجو بكفاءة، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدخل الطحلب في حالة سكون أيضي انتقائي في البيئات المعاكسة ويوفر بسرعة الطاقة اللازمة للتعافي عندما تتحسن البيئة المحيطة به.

استنادًا إلى التحمل البيئي الشديد لـ Syntrichia caninervis، يخطط فريق البحث لإجراء تجارب على المركبات الفضائية لرصد استجابة البقاء على قيد الحياة وقدرات التكيف للأنواع في ظل الجاذبية الصغرى ومختلف محن الإشعاعات المؤينة. إنهم يهدفون إلى كشف الأساس الفسيولوجي والجزيئي للطحالب واستكشاف الآليات التنظيمية الرئيسية لتحمل الحياة، ووضع الأساس للتطبيقات المستقبلية لـ Syntrichia caninervis في استعمار الفضاء الخارجي.