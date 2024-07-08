تكنولوجيا: إطلاق Xiaomi Mix Fold 4 و Xiaomi Mix Flip هذا الشهر إلى جانب Redmi K70 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - زعمت العديد من التقارير أن هاتف Redmi K70 Ultra المجهز بمعالج Dimensity 9300 Plus، سيظهر لأول مرة هذا الشهر في الصين.

واليوم، أكدت العلامة التجارية رسميًا أن هواتف شاومي الجديدة القابلة للطي، مثل Mix Fold 4 وMix Flip، سيتم إطلاقها أيضًا هذا الشهر. ويبدو أن هذه الأجهزة سوف تظهر خلال نفس حدث الإطلاق في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويشير منشور شاومي على Weibo الذي صدر اليوم إلى أن مصنعها الجديد قد بدأ رسميًا الإنتاج على نطاق واسع. يحقق هذا المصنع الذكي الرقمي الرائد في الصناعة أتمتة العمليات الحيوية بنسبة 100 بالمئة من خلال البحث الذاتي المتعمق وتطوير معدات التصنيع.

ومن خلال إنشاء مؤسسة رائدة في مجال “البيانات الصناعية الضخمة ذات السلسلة الكاملة“، يحقق المصنع رقمنة الإنتاج الصناعي بنسبة 100 بالمئة. ستقوم هذه المنشأة الجديدة بتصنيع الأجهزة القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 4 و Mix Flip.

وكشفت التقارير أن Xiaomi Mix Fold 4 وMix Flip سيحتويان على معالج Snapdragon 8 Gen 3. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، سيكون Mix Flip هو أول هاتف قابل للطي من شاومي.

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