تكنولوجيا: ‏Meta تسمح لتطبيقات الواقع المختلط بتجاوز الحدود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح لك نظارات الواقع الافتراضي الحديثة، مثل Meta Quest 3، إعداد منطقة لعب ضمن حدود محددة.

وحتى الآن، كانت معظم تطبيقات الواقع المختلط MR (الواقع المختلط) خاضعة لقيود هذه الحدود على الرغم من السماح للمستخدمين برؤية المناطق المحيطة بهم.

والآن، تسمح Meta للمطورين أخيرًا بإيقاف تشغيل هذا القيد في آخر تحديث لـ Meta XR Core SDK. تعتبر هذه الحدود مهمة جدًا لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي أو استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي.

وتنبهك النظارات عندما تقترب من الحدود الحدودية حتى لا تصطدم بطريق الخطأ بجدار أو تطرق مزهرية لا تقدر بثمن من على الرف. لكن وجود هذه الحدود لم يكن منطقيًا أبدًا بالنسبة لألعاب وتطبيقات الواقع المختلط.

يتيح الإصدار 66 من Meta XR Core SDK، وهي مجموعة أدوات تطوير البرامج الأساسية لإنشاء تطبيقات Quest،للمطورين تجاوز هذه الحدود.

ومع ذلك، للقيام بذلك، يجب أن يستخدم التطبيق العبور ليُظهر للمستخدم بثًا مباشرًا للمناطق المحيطة به. وإذا تحول التطبيق في أي وقت إلى الواقع الافتراضي، فستدخل الحدود حيز التنفيذ على الفور. ومن المفترض أن تساعد إزالة هذا القيد المطورين على إنشاء تجارب MR أكثر غامرة.

الواقع المختلط جذاب للغاية لأنه يستفيد من مساحة موجودة بالفعل، وغالبًا ما تكون مألوفة: منزلك عادةً. وبدون الحدود، يمكن للمستخدمين الانتقال بسهولة إلى تجارب الواقع المختلط على نطاق أوسع دون الحاجة إلى العبث بالإعدادات.

ومن المنطقي أيضًا أن تعمل Meta على تحسين MR. إذ تستثمر الشركة بشكل كبير في جعلها مستقبل الحوسبة. بدءًا من نظارات الواقع المعزز الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحتى آخر تحديثات Quest التي تعمل على تحسين إنتاجية الواقع المختلط، تلتزم Meta بعالم الواقع المختلط.

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