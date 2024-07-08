تكنولوجيا: المسؤولون التنفيذيون في أبل يقدمون تفاصيل حول التغييرات القادمة إلى تطبيق الصور في iOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان أحد التطبيقات التي حصلت على مظهر جديد في iOS 18 هو تطبيق الصور.

فقد جلس ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل لمناقشة التطبيق المعاد تصميمه مع The National. يتكون الثلاثي من جون ماكورماك، نائب الرئيس للكاميرا والصور في فريق هندسة البرمجيات في أبل، وديلا هوف، مديرة الكاميرا والصور في فريق تسويق المنتجات في أبل، وبيلي سورينتينو، المدير الأول في وحدة تصميم الواجهة البشرية في أبل.

سيتم العثور على تطبيق الصور المعاد تصميمه على أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 و MacOS Sequoia وسيتم تشغيله بواسطة Apple Intelligence. وهذا الأخير هو ما تسميه الشركة أول غوص لها في عالم الذكاء الاصطناعي (AI).

وقال سورينتينو، متحدثًا عن تطبيق الصور المستند إلى الذكاء الاصطناعي: “مع نمو ميزاتنا ومستخدمينا ومكتباتنا، زادت أيضًا كثافة تطبيق [الصور]. لذلك بدلاً من البحث والنقر طوال الوقت، أنشأنا تطبيقًا بسيطًا تجربة صور فردية مبسطة تعتمد على الذكاء العميق.”

كل ما تفعله أبل بتطبيق الصور يتم تنفيذه بهدف واحد في الاعتبار، ويقول سورينتينو: “في النهاية، أردنا إزالة الاحتكاك“.

تمت مناقشة ميزة جديدة تعتمد على الأمان لتطبيق الصور من قبل ماكورماك الذي قال: “نحن نوضح تمامًا أنه عندما يبدأ تطبيق ما ويستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) [واجهة برمجة التطبيقات] لأول مرة، فسنبلغ المستخدم بالضبط بما يطلب هذا التطبيق.”

وإذا طلب أحد التطبيقات الوصول الكامل إلى مكتبة الصور الخاصة بك، فستتمكن من “إنشاء كتالوج فرعي صغير خاص” لهذا التطبيق.

سيتمكن المطورون أيضًا من استخدام “مجموعة قوية كاملة” من واجهات برمجة التطبيقات التي ستساعدهم على تحسين تطبيقاتهم.

وقالت أبل سابقًا إن تطبيق الصور سيخضع لـ “أكبر عملية إعادة تصميم على الإطلاق” مع تحديث iOS 18.

يعد التطبيق، إلى جانب Safari و Mail، أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا على نظام iOS. تتضمن الميزات القادمة إلى التطبيق واجهة مستخدم جديدة ذات شبكة واحدة مع إدراج الشهر والسنة أدناه لتسهيل العثور على صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه في تاريخ محدد.

ستعمل ميزة المجموعات الجديدة على تنظيم الصور ومقاطع الفيديو حسب الموضوع.

وفي معرض مناقشة التخصيصات، يقول هوف من أبل: “الكثير من الذكاء العميق المقترن بالتخصيص يعني أن الصور يمكن أن تكون أكثر شخصية. كل شخص لديه سير عمل مختلف، وبالتالي فإن التخصيص التلقائي هو المفتاح حقًا هنا.”

وعلى الرغم من أن أيًا من المسؤولين التنفيذيين الثلاثة في شركة أبل لم يذكر ذلك، فمن المتوقع أن تسمح ميزة الذكاء الاصطناعي لتطبيق الصور والتي تسمى “Clean Up” لمستخدمي آيفون بدائرة عوامل التشتيت غير المرغوب فيها من الصورة وسيختفي الإلهاء.

على الرغم من أن الإصدار التجريبي من iOS 18 متاح حاليًا، فمن المقرر إطلاق الإصدار التجريبي العام في وقت ما من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يتم إصدار الإصدار المستقر والنهائي من نظام iOS 18 في سبتمبر.

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