تكنولوجيا: منصة YouTube Music تختبر راديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يتم إنشاؤه بسرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر منصة YouTube Music ميزة الذكاء الاصطناعي الإبداعية التي تتيح لك إدخال مطالبة لإنشاء راديو مخصص. بمجرد طرحها على جهازك/تطبيقك/حسابك، ستظهر بطاقة “اطلب الموسيقى بأي طريقة تريدها” في موجز الصفحة الرئيسية لديك.

لاحظ تضمين زر “بدء الراديو” الموجود. وتشبه هذه المطالبة بطاقة “إنشاء راديو: موالف الموسيقى الخاص بك” المستمرة التي حصلت على علامة تبويب مكتبة مخصصة > اختصار FAB الجديد في وقت سابق من هذا العام.

يؤدي هذا إلى فتح واجهة مستخدم قائمة على الدردشة مع حقل في الأسفل يتيح لك طلب الموسيقى، ويتم تشغيله كواجهة مستخدم بأكمل الشاشة مع شارة “تجربة” أخرى في الزاوية العلوية اليمنى.

يمكنك أيضًا إدخال مطالبة عبر الصوت، حيث تشرح المنصة كيف أن: “الاستجابات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي هي استجابات تجريبية. قد تختلف الجودة والدقة.

ستقوم YouTube Music بعد ذلك بإنشاء محطة راديو واستخدام بطاقة قائمة التشغيل الحالية لعرض النتيجة. يتم استخدام المطالبة الخاصة بك كاسم للمحطة، بينما يتم تصنيفها بعبارة “تم الإنشاء من أجلك” وتأتي مع وصف.

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