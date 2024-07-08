شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح قريبًا للمساعد الذكي Meta AI الرد على الصور وتعديلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا مؤخرًا مساعدها الافتراضي، Meta AI بعد الإطلاق الكامل للخدمة، وقد أصبح Meta AI متاحًا الآن لاستخدامه مجانًا عبر تطبيقات الشركة واتساب، وفيس بوك، وإنستجرام، كان طرح التطبيق بمثابة إشارة واضحة إلى أن هذه التطبيقات ستستخدم Meta AI لتحسين تجربة المستخدم، يعد تطبيق go-to-messenger، واتساب، من بين التطبيقات الأولى التي استكشفت قدرات Meta AI وفقًا لتقرير حديث، يعمل واتساب على جلب ميزة تسمح لـ Meta AI بالرد على الصور وتعديلها، قبل العمل على هذا التحديث، ورد أن منصة التواصل الاجتماعي كانت تعمل على تطوير ميزة اختيارية لإنشاء صور لأنفسهم باستخدام Meta AI.

وفقًا لتقرير WABetaInfo، يختبر واتساب تنفيذ زر دردشة جديد للسماح للمستخدمين بمشاركة الصور يدويًا باستخدام Meta AI، ومن المقرر إصداره في تحديث مستقبلي للتطبيق، ومن خلال هذه الإمكانية الجديدة، سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة حول صورهم، مثل تحديد الأشياء أو توفير السياق، وستوفر Meta AI أيضًا ميزة إجراء تغييرات على الصور، مما يتيح للمستخدمين تحرير صورهم مباشرة داخل الدردشة من خلال مشاركة المطالبة، ويشار إلى أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم الكامل في صورهم، حيث سيكون من الممكن حذفها في أي وقت.

ستساعد هذه الميزة المستخدمين في الحصول على رؤى حول صورهم من خلال سؤال MetaAI ستعمل هذه الميزة أيضًا على التخلص من متاعب استخدام تطبيق مختلف لتحرير الصور، فهو سيعمل على تبسيط تجربة المستخدم، مما يتيح للمستخدمين إجراء تعديلات سريعة وتعديلات على صورهم مباشرة داخل التطبيق، وبالتالي تبسيط العملية وتعزيز الكفاءة، الميزة قيد التطوير حاليًا، ولكن من المتوقع أن يتم إصدارها قريبًا.

ستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بالتقاط مجموعة واحدة من الصور، والتي سيتم إنشاؤها بمساعدة Meta AI ويجب على المستخدمين التقاط صور الإعداد التي سيتم تحليلها لإنشاء هذه الصور، مما يضمن أن الصور التي تم إنشاؤها تمثل مظهرها بدقة.

يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Meta AI إنشاء صورة عن طريق كتابة "Imagine me" في دردشة Meta AI بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من استخدام هذه الميزة في الدردشات الأخرى عن طريق كتابة "@Meta AI تخيلني"، ومن الجدير بالذكر أن Meta AI لا يمكنها قراءة الرسائل الأخرى، حيث تتم معالجة الأمر بشكل منفصل، وستتم مشاركة الرسالة المصورة الناتجة تلقائيًا في المحادثة بواسطة التطبيق، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم دائمًا.