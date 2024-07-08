شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كنزة ليلى .. تتويج أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنزة ليلي، الفتاة الآلية الجميلة التي ترتدي الحجاب من المغرب، فازت بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي لأول مرة في العالم، حيث توجت ليلي، ذات الساقين الطويلتين، بلقب نخبة نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي مؤثرة في أسلوب الحياة في بلدها الأصلي، حيث سحقت أكثر من 1500 منافس حاسوبي للفوز باللقب المرموق، والذي يأتي مع جائزة كبرى قدرها 20 ألف دولار للمدير التنفيذي للتكنولوجيا البشرية من بلدها الأصلي الذي صممها، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

وقد دعت المسابقة غير المسبوقة، التي تم تدشينها في أبريل الماضى من قبل Fanvue World AI Creator Awards، أو WAICAs، رواد الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم للتفاخر ببراعتهم في البرمجة.

وقال ويل مونانج، أحد مؤسسي شركة Fanvue، في بيان لصحيفة The Post: "كان الاهتمام العالمي بهذه الجائزة الأولى من [WAICA] مذهلاً.. الجوائز هي آلية رائعة للاحتفال بإنجازات المبدعين ورفع المعايير وتشكيل مستقبل إيجابي لاقتصاد المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي".



اول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي

توج المتسابقون الذين حصلوا على أعلى الدرجات في فئات مثل الجمال والتكنولوجيا والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، على حق المفاخرة باعتبارهم العشرة الأوائل المتأهلين للنهائيات، ثم قامت لجنة من الحكام، مكونة من خبراء في المسابقات البشرية والآلية، باختيار الثلاثة النهائيين للتنافس رقميًا من أجل الفوز.

وتفوقت ليلي على "لالينا فالينا"، وهي فتاة فرنسية لطيفة تسحر أكثر من 117 ألف من معجبيها على موقع إنستجرام، برسائلها اللطيفة، وأوليفيا سي، وهي متجولة برتغالية في مهمة لدمج العالم الحقيقي والروبوتي بسلام، حيث حصلت الجميلات غير الحقيقية، على المركزين الثاني والثالث على التوالي.