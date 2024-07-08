شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور الجيل التالي من ساعتها Watch SE مصنوع من البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب Apple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 2، تعمل أبل أيضًا على إصدار جديد من ساعتها ذات الأسعار المنخفضة، فوفقًا لتقرير جديد اليوم، تفكر شركة أبل في إجراء تغيير كبير للجيل التالي من Apple Watch SE: تصميم بلاستيكي.

حاليًا، يتم تصنيع Apple Watch SE من الألومنيوم، تمامًا مثل أوضاع Apple Watch المتطورة، وعندما قامت شركة أبل بتحديث Apple Watch SE آخر مرة في عام 2022، أعادت تصميم العلبة الخلفية للتبديل إلى مادة "مركبة من النايلون" جديدة بدلاً من السيراميك.

وفي الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن الجيل التالي من Apple Watch SE يمكن أن يتخلص من غلافه المصنوع من الألومنيوم "لصالح البلاستيك الصلب".

وتعمل الشركة أيضًا على إصدار جديد من طراز Apple Watch SE منخفض التكلفة، والذي تم تحديثه آخر مرة في عام 2022، إحدى الأفكار التي اختبرتها أبل هي استبدال غلاف الألومنيوم بالبلاستيك الصلب.

لا يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية، ولكن الفائدة الواضحة من إجراء هذا التغيير هي خفض التكاليف، وإذا بدأت شركة أبل في تصنيع Apple Watch SE من البلاستيك بدلاً من الألومنيوم، فمن الممكن نظريًا أن تخفض السعر المبدئي، والذي يبلغ حاليًا 249 دولارًا، ومن أجل المقارنة، تبدأ ساعة سامسونج ذات الأسعار المعقولة بسعر 199 دولارًا.