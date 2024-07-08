شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جوجل للطقس يحصل على مميزات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طرحت جوجل عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة طوال فترة تطويرها، كما ورد أن عملاق التكنولوجيا قام بتعديل تطبيق الطقس الخاص به، حيث كانت التوقعات فى السابق تعرض اليوم فقط، فإنها ستتضمن الآن أيضًا التاريخ في توقعات العشرة أيام، التى أبلغ عنها 9 to5Google هذه الميزة الجديدة متاحة أيضًا في تطبيق iOS Weather.

والتنسيق الجديد متاح حاليًا في إصدار Google App 12.25، وتعمل هذه التغييرات على تسهيل فهم المعلومات المتعلقة بالطقس، حيث أن وجود تواريخ مع الأيام يمكن أن يكون مفيدًا عندما يتجاوز الشخص علامة الأسبوع، كما سيساعد المستخدمين على تسهيل التخطيط طويل المدى.

منذ إعادة التصميم عام 2023، لم يحصل تطبيق الطقس من جوجل على تحديثات حقيقية، حيث قامت الشركة بتحديث رمز الطقس السريع وعناصر واجهة المستخدم بكسل ولكنها تركت التطبيق بمجموعته الأصلية، وفي غضون ذلك، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا بسحب أيقونة التطبيق المخصصة للطقس.

وقد يستفيد تطبيق Google Weather، الذي يستخدم الآن نماذج تنبؤ الطرف الأول، من وجود تطبيقه، بدلاً من أن يكون جزءًا من تطبيق جوجل علاوة على ذلك، فإن الميزات مثل الرادار والمزيد من الأدوات (لجميع أجهزة Android) توفر له فائدة محسنة.

وفي الوقت نفسه، مع إصدار نظام التشغيل iOS 18 القادم من Apple هذا الخريف، فإنه سيقدم أيضًا تحديثات مهمة لتطبيقات iPhone المدمجة مثل الطقس والرسائل والصور والتذكيرات والملاحظات وتطبيق دفتر اليومية، ذكر موقع 9to5 Mac فى تقريره أن iOS 18 سيتكون من ميزتين جديدتين.

الميزة الأولى هى عرض درجات الحرارة الفعلية والمشابهة، وسيتم عرض كل من درجات الحرارة بشكل بارز.



ميزة أخرى لنظام iOS 18 هى دمج موقع المنزل والعمل، حيث قامت Apple Maps فى نظام التشغيل iOS بدمج تطبيق جهات الاتصال منذ فترة طويلة لسحب معلومات عنوان منزلك وعملك من بطاقة جهة الاتصال الخاصة بالمستخدم فى iOS 18، يتم استخدام نفس المعلومات من جهات الاتصال فى تطبيق الطقس.

افتراضيًا، ستتم إضافة عناوين المنزل والعمل لمستخدمى آيفون إلى قائمة مواقع الطقس المتتبعة كمواقع جديدة، مما يتيح للتطبيق مراقبة أحوال الطقس فى هذه المواقع بسهولة دون كتابة العناوين يدويًا.