شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ليك فى اللعب.. جرب "بينت بول" فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال عدد كبير من الفعاليات، وذلك ضمن أحداث مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، والذي من المقرر أن يقام في الفترة 11 يوليو إلى 30 أغسطس، ويتضمن مهرجان العلمين الجديدة 2024، العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية المختلفة منها لعبة "بينت بول"، وهي لعبة جماعية مليئة بالحماس.

ما لعبة Paintball؟كما يوحي الاسم، تحتوي هذه اللعبة على رصاصات مليئة بالألوان وهي نشاط خارجي رائع وممتع للغاية ومناسب لمن يعيشون من أجل إثارة الصيد، الهدف من اللعبة هو “إزالة” أعضاء الفريق المنافس عن طريق رشهم بطلاء قابل للذوبان في الماء، وبالطبع هناك تكتيكات ومعدات وأسلحة، ويمكن لكل عنصر من هذه المكونات أن يمنحك نقطة معينة على الأرض.

يفتتح الحفلات الموسيقية والغنائية في مهرجان العلمين، الكينج محمد منير يوم 12 يوليو، فيما يضم البرنامج كاظم الساهر يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامي جمال يوم 2 أغسطس.

فيما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس، بينما يحيي عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس، بينما يُحيي حمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس، فيما يُحيي مسار إجباري حفله يوم 16 أغسطس، كما تُحيي سعاد ماسي حفلها يوم 16 أغسطس، أما فريق كايروكي فيُقدم حفله يوم 23 أغسطس، بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويشهد مهرجان العلمين فى دورته الثانية، عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، حيث يضم المهرجان تحت مظلته مهرجانا للموسيقى والغناء ومهرجانا للطعام ومهرجانا للرياضة إضافة إلى مهرجان نبتة للطفل.