شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج توافق على الاعتراف بالذنب في التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

توصلت وزارة العدل الأمريكية وشركة بوينج إلى اتفاق يقضي بأن تعترف الأخيرة بالذنب في مؤامرة للاحتيال على تهمة الحكومة الأمريكية الناجمة عن حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

في شهر مايو، أعلنت وزارة العدل أن شركة Boeing انتهكت اتفاقها لعام 2021 لدفع الغرامات والتعويضات، بالإضافة إلى تنفيذ تغييرات كبيرة في مجال السلامة، قبل أربعة أشهر فقط، فجرت لوحة المقصورة طائرة تابعة لشركة Alaska Airlines بينما كانت على ارتفاع 16000 قدم في الهواء، وعرضت وزارة العدل على الشركة صفقة إقرار بالذنب في 30 يونيو ، مما منحها أسبوعًا واحدًا لقبول المحاكمة أو مواجهتها.

وكانت بوينج قد أبرمت صفقة في عام 2021 بشأن هذه الحوادث مع الوكالة، ووعدت بتنفيذ تغييرات كبيرة في مجال السلامة وعدم ارتكاب أي مخالفات لمدة ثلاث سنوات.

وفي مايو أعلنت وزارة العدل أن الشركة انتهكت الاتفاق، وفي 30 يونيو عرضت على شركة بوينج خيارًا: قبول صفقة الإقرار بالذنب في غضون أسبوع واحد أو الذهاب إلى المحاكمة.

وإذا وافقت المحكمة على الاتفاقية الجديدة، فسيتعين على شركة Boeing دفع غرامة قدرها 487.2 مليون دولار، ومع ذلك، يمكن تغطية جزء منها من خلال المدفوعات التي تمت في الاتفاقية الأصلية.

وسيُطلب من بوينج أيضًا استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار في مجال السلامة والامتثال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تعيين طرف ثالث من قبل وزارة العدل لمراقبة التقدم المحرز.

كما تم انتقاد الصفقة باعتبارها غير كافية لضحايا الحادث، وقال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل بعض العائلات: "هذه الصفقة الودية فشلت في إدراك أنه بسبب مؤامرة بوينج، مات 346 شخصًا". "من خلال المحاماة الماكرة بين بوينج ووزارة العدل، يتم إخفاء العواقب المميتة لجريمة بوينج."

وفي عام 2021، وافقت بوينج على دفع تعويضات بقيمة 1.77 مليار دولار لعملائها بعد أن أوقفت السلطات الطائرة 737 ماكس لمدة عام ونصف، وتضمنت الصفقة أيضًا دفع الشركة غرامات بقيمة 243.6 مليون دولار و500 مليون دولار لصندوق ضحايا الحادث للورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين من الركاب الذين قتلوا في الرحلات الجوية القريبة من إندونيسيا وإثيوبيا.

قررت مجموعة تقييم الطائرات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA AEG) أن نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) تم تنشيطه أثناء تحليق كلتا الطائرتين وكان نقطة الفشل المحتملة.

وخدع طياران تقنيان من طراز بوينج 737 ماكس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA AEG) قبل عامين من وقوع الحادث الأول، وقاما بإخفاء معلومات حول تغيير مهم في نظام MCAS. وإذا تمت الموافقة على الصفقة الجديدة، فستكون أول جناية جديدة ترتكبها شركة بوينج منذ عقود



