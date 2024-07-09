شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو ميكروسوفت في الصين مطالبون باستخدام أجهزة آي فون.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة مايكروسوفت تعليماتها لموظفيها في الصين بأنه اعتبارًا من سبتمبر المقبل، سيتعين عليهم استخدام أجهزة آي فون في أماكن عملهم والتوقف عن استخدام الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وستطلب الشركة الأمريكية عما قريب من موظفيها المقيمين في الصين استخدام أجهزة آبل للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول لأجهزة العمل. تحصين منتجات مايكروسوفت ويأتي هذا كجزء من جهود الشركة لتحصين منتجات مايكروسوفت وخدماتها من عمليات القرصنة.

وسيؤثر على مئات الموظفين في أنحاء البر الرئيسي الصيني، لكن يستهدف ضمان استخدام جميع الموظفين لتطبيق مايكروسوفت للتحقق من الهوية وكلمات المرور. خدمات جوجل واختارت مايكروسوفت حظر وصول هذه الأجهزة إلى موارد الشركة لعدم قدرتها على التواصل مع خدمات جوجل الهاتفية في الصين.

ونظرا لأنه من غير المتاح استخدام متجر "جوجل بلاي" في الصين، أصبح متجر تطبيقات آبل هو المكان الوحيد الذي يمكن للموظفين في الصين تنزيل تطبيقات الأمان الإلزامية تلك.