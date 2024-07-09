شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS و iPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميًا هاتفها الذكي الجديد أيفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق أيفون Xs، ويتميز أيفون Xs بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكى، وإليك مقارنة بأبرز الاختلافات بين iPhone XS و iPhone 5 للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

هاتف iPhone XS

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

هاتف iPhone 5:

تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.