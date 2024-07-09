شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ إنتاج Pixel في الهند قريبًا.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل لبدء تصنيع أجهزة Pixel في الهند، حيث يشير تقرير جديد إلى أن شركة جوجل العملاقة تخطط لتصدير الهواتف المصنوعة في الهند إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيبدأ الإنتاج قريبًا، وفقًا لموقع phonearena.

وبالعودة إلى نهاية عام 2023، أعلنت شركة جوجل رسميًا عن خطتها لبدء إنتاج بعض أجهزة Pixel في الهند بدءًا من عام 2024، ولم تبدأ هذه الخطة بعد، لكنها تتقدم، وفي شهر مايو، أشارت التقارير إلى أن شركة جوجل قد اختارت مواقع في الهند حيث يمكن تصنيع هواتف Pixel.

والآن، يشير تقرير Money Control إلى أن شركة جوجل تستعد لبدء الإنتاج التجريبي لأجهزة Pixel في الهند، وتخطط جوجل لبدء إنتاج وحدات البكسل ذات المستوى الأدنى في الهند (مثل Pixel 9) بمساعدة شركة Dixon Technologies، وهي شركة تصنيع إلكترونيات في الهند، وسيتم تصنيع هواتف Pixel ذات العلامة التجارية الاحترافية من خلال شركة Foxconn في الهند.

يشاع أن الإنتاج الكامل سيبدأ في سبتمبر، بعد أن تعلن جوجل عن هواتف Pixel في 13 أغسطس، ومن المتوقع أن يتم تصدير غالبية الهواتف المنتجة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأن مبيعات Pixel في الهند ليست كبيرة نسبيًا، على الرغم من أنها تنمو.

من الجيد دائمًا تنويع الإنتاج ووجود مرافق إنتاج في بلدان متعددة، وهذا يقلل من احتمالية التأخير بسبب حدوث مشكلة في مصنع أو بلد واحد، كما أنه يمنح المزيد من الأشخاص خيارات للعمل في شركة مثل جوجل.